Stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stopaj uygulaması açıklaması
Stopaj indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması indiriminin süresi yeniden revize edildi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararla ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulaması 2022'nin ilk aylarına kadar devam edecek. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılıyor. Peki, Stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
31 Aralık 2021’e kadar devam etmesi kararlaştırılan stopaj indiriminin süresi yeniden uzatıldı. Ekonomiye dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nda stopaj indirimi değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık." dedi. Buna göre 2022 mart ayının sona kadar stopaj indirimi uzatıldı.
Stopaj nedir?
Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır.