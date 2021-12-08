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GeriEkonomi Stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stopaj uygulaması açıklaması
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 20:09 | 

Stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stopaj uygulaması açıklaması

Stopaj indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması indiriminin süresi yeniden revize edildi. Kabine Toplantısı'nda alınan kararla ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulaması 2022'nin ilk aylarına kadar devam edecek. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılıyor. Peki, Stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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31 Aralık 2021’e kadar devam etmesi kararlaştırılan stopaj indiriminin süresi yeniden uzatıldı. Ekonomiye dair önemli konuların ele alındığı Kabine Toplantısı'nda stopaj indirimi değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık." dedi. Buna göre 2022 mart ayının sona kadar stopaj indirimi uzatıldı.
2STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR UZADI

STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR UZADI?

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması 2022 mart ayının sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 30 Eylül tarihinde sona eren indirimli stopaj uygulaması 31 Aralık 2021’de sona erecekti.
3Stopaj nedir

Stopaj nedir?

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır.
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Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır. Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden önce kesildiği için, vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
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Başta borsa ve tahvil kazançları olmak üzere menkul kıymet gelirlerinin birçoğu stopaj yoluyla vergilenir. Yapılan kesinti, işlemlerin gerçekleştiği aracı kurum ya da banka tarafından yapıldığı için yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmaz.
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