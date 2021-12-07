Stokçuluk nedir, haram mı? İşte Diyanet’in stokçuluk hakkında verdiği bilgiler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN STOKÇULUK AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda stokçuluk konusuna değinmişti.



Yapılan açıklamada “Çalışmak, hayatımıza huzur ve bereket getirir. Allah’ın verdiği aklı, bedeni ve yüreği kullanarak, O’nun razı olacağı işlerde çalışmak, kul için şereftir. Mümin, sürekli kendini yenilemeli, “iki günü eşitse zararda olduğunu” bilmelidir.Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah’ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.”[ buyurmuştur.” Denilmişti.