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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 14:19 | 

SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox kulaklık incelemesi

Oyunculara yönelik ekipmanlarıyla tanınan SteelSeries'in Xbox temalı yeni kablosuz kulaklığı SteelSeries Arctis 1 Wireless'ı yakından inceledik.

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Eğer oyunlarla aranız iyiyse mutlaka oyun aksesuarlarını edinirken ayrıca özen gösteriyorsunuz. Klavyeden fareye, hoparlörden kulaklığa, monitörden komple bir bilgisayara kadar üzerinde düşünecek fazlaca şey var. Ancak bugünkü incelememizde konuğumuz bir oyuncu kulaklığı...

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SteelSeries'in ürettiği ve yeni nesil USB Type-C adaptörünün birleşmesiyle dikkat çeken Arctis 1 Wireless Xbox oyuncu kulaklığını bir süredir kullanıyorum. Bu ürünle birlikte gelen yeni adaptör, kullanıcıların Xbox One ile diğer USBözellikli platformlar arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir anahtara sahip.

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SteelSeries'in iddiasına göre kayıpsız 2.4 GHz kablosuz özelliğini kullanan ürün, sesi oldukça detaylı bir şekilde veriyor. Farklı oyunlarda yaptığımız testlerde sesle ilgili bir sorun yaşamadık; aksine ses kalitesi tatmin ediyor.

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Bir oyuncu kulaklığı alıyorsanız tasarımına da elbette dikkat ediyorsunuz. SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox, ikiye katlanabiliyor. Bu açıdan rahatça her yere taşıyabiliyorsunuz.

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Gürültü engelleme ve daha net bir ses sunmak için ClearCast mikrofonu kullanan SteelSeries Arctis 1 Wireless Xbox, önceki Arctis serisinden farklı olarak mikrofon çıkarılabilme özelliği ile kolaylıkla değiştirebiliyor. Mikrofonun çıkarılabilir yapıda olması önemli.

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Kulaklığı 3.5 mm bağlantısını kullanmanız gereken cihazlarla da çalıştırabiliyorsunuz. 3,5 mm bağlantısı olan diğer cihazlara kolayca takılabilmesi için 3,5 mm kablo eklenmesi oldukça önemli bir detay.

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Xbox serisinde herhangi bir oyun konsolu modeline sahip olanlara yönelik olarak tasarlanan ürün, Switch ve Android telefonlarla da oyun deneyimine imkan veriyor.

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Kafa bandının da üzerinde durmak gerekiyor. Tüm kafa boyutlarına uyması için ayarlanabilen ürün, aynı zamanda saatlerce kafanızda dursa bile rahatsız etmiyor. En azından üç saatlik oyun deneyimimde bir sorun yaşamadım.

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Batarya ömrüne gelince... Ürün, 20 saatin üzerinde bir batarya ömrüne sahip. Bu kapsamda kulaklığı sıkça şarj etmek zorunda kalmamak da önemli bir ayrıntı.

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SteelSeries Engine yazılımını da beraberinde kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu yazılım sayesinde EQ ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirken, mikrofon seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz.

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