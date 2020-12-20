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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 14:45 | 

Steelseries Aerox 3 Wireless incelemesi

Oyuncu aksesuarlarıyla bilinen Steelseries'in yeni oyuncu mouse'larından Aerox 3 Wireless'ı yakından inceledik.

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Aerox 3 serisinin tasarımı bir hayli farklı. İki model halinde satışa sunulan ürünlerin biri kablolu biri de kablosuz.

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66 gram ağırlığında olan Aerox 3 Wireless, bu sayede daha hızlı mouse hareketlerini de mümkün kılıyor.

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IP54 sertifikası olan ilk mouse olma özelliğini taşıyan ürün; suya dayanıklı bir yapıda ve aynı zamanda yağ korumasına da sahip.

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Ürün, şeffaf bir yapıya sahip olması nedeniyle AquaBarrier teknolojisini kullanıyor. Bu sayede görünüşte açıkta kalan iç devreleri çevresel zarardan korunmuş oluyor.

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Rival 3 Wireless modelinde olduğu gibi Quantum 2.0 Wireless teknolojisini çift kablosuz bağlantı ile kullanan ürün, cihazlara 2.4GHz kablosuz USB veya Bluetooth bağlantısı ile iletişim kuruyor.

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Aerox 3 Wireless'a Bluetooth modunda 200 saat ve 2,4 GHz modunda 80 saati aşkın pil ömrü sunuyor. Pilinin tükendiği durumlarda USB-C üzerinden hızlı şarjı desteklemesi de önemli bir özellik.

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Bu sayede 15 dakika gibi bir sürede 40 saatin üstünde batarya ömrüne ulaşılıyor.

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Özel olarak geliştirilen yeni TrueMove Air sensör hassas kablosuz takip için geliştirildi. Bu sayede mouse kontrolünde hassasiyet oldukça artırılmış.

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80 milyon tıklama ömrü sunan ürün, çift tıklamaları önleyen bir yapıya sahip.

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Ürünün fiyatı ise haberi hazırladığımız esnada 999 TL seviyesindeydi.

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Aerox 3 Wireless'ın aynı özellikleri sunan kablolu sürümü de bulunuyor ve fiyatı 650 TL.

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