Steelseries Aerox 3 Wireless incelemesi

Aerox 3 serisinin tasarımı bir hayli farklı. İki model halinde satışa sunulan ürünlerin biri kablolu biri de kablosuz. 66 gram ağırlığında olan Aerox 3 Wireless, bu sayede daha hızlı mouse hareketlerini de mümkün kılıyor. IP54 sertifikası olan ilk mouse olma özelliğini taşıyan ürün; suya dayanıklı bir yapıda ve aynı zamanda yağ korumasına da sahip. Ürün, şeffaf bir yapıya sahip olması nedeniyle AquaBarrier teknolojisini kullanıyor. Bu sayede görünüşte açıkta kalan iç devreleri çevresel zarardan korunmuş oluyor.Rival 3 Wireless modelinde olduğu gibi Quantum 2.0 Wireless teknolojisini çift kablosuz bağlantı ile kullanan ürün, cihazlara 2.4GHz kablosuz USB veya Bluetooth bağlantısı ile iletişim kuruyor.Aerox 3 Wireless'a Bluetooth modunda 200 saat ve 2,4 GHz modunda 80 saati aşkın pil ömrü sunuyor. Pilinin tükendiği durumlarda USB-C üzerinden hızlı şarjı desteklemesi de önemli bir özellik.Bu sayede 15 dakika gibi bir sürede 40 saatin üstünde batarya ömrüne ulaşılıyor. Özel olarak geliştirilen yeni TrueMove Air sensör hassas kablosuz takip için geliştirildi. Bu sayede mouse kontrolünde hassasiyet oldukça artırılmış.80 milyon tıklama ömrü sunan ürün, çift tıklamaları önleyen bir yapıya sahip. Ürünün fiyatı ise haberi hazırladığımız esnada 999 TL seviyesindeydi. Aerox 3 Wireless'ın aynı özellikleri sunan kablolu sürümü de bulunuyor ve fiyatı 650 TL.