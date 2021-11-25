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Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 12:46 | 

Steam sonbahar indirimleri başladı... İşte Steam'in indirimli oyunları

Yılın belli dönemlerinden kampanyalar yapan Steam, sonbahar indirimlerini resmen başlattı. Steam sonbahar indirimleri kasım ayının son günleri itibariyle başladı. Peki, Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek? Hangi Steam oyunları indirimli?

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Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam, bir kez daha indirimleriyle gündemde. Steam'de yılın en büyük ikinci indirim günleri olan sonbahar indirimleri 24 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'a kadar devam edecek.
2STEAM İNDİRİMLİ OYUNLARI

STEAM İNDİRİMLİ OYUNLARI

FIFA 22 Standart Edition: 251.99 TL (Yüzde 40 indirim)
FIFA 22 Ultimate Launch Edition: 335.99 TL (Yüzde 40 indirim)
Horizon Zero Dawn: 137.50 TL (Yüzde 50 indirim)
Days Gone: 167 TL (Yüzde 40 indirim)
DEATH STRANDING: 119.70 TL (Yüzde 70 indirim)
Terraria: 9 TL (Yüzde 50 indirim)
Don’t Starve Together: 8.16 TL (Yüzde 66 indirim)
Marvel’s Avengers: 98 TL (Yüzde 60 indirim)
3KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN

KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in kış indirimleri aralık ayında başlayacak. Steam kış indirimleri 22 Aralık-5 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
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