Steam sonbahar indirimleri başladı... İşte Steam'in indirimli oyunları
Yılın belli dönemlerinden kampanyalar yapan Steam, sonbahar indirimlerini resmen başlattı. Steam sonbahar indirimleri kasım ayının son günleri itibariyle başladı. Peki, Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek? Hangi Steam oyunları indirimli?
Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam, bir kez daha indirimleriyle gündemde. Steam'de yılın en büyük ikinci indirim günleri olan sonbahar indirimleri 24 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'a kadar devam edecek.
STEAM İNDİRİMLİ OYUNLARI
FIFA 22 Standart Edition: 251.99 TL (Yüzde 40 indirim)
FIFA 22 Ultimate Launch Edition: 335.99 TL (Yüzde 40 indirim)
Horizon Zero Dawn: 137.50 TL (Yüzde 50 indirim)
Days Gone: 167 TL (Yüzde 40 indirim)
DEATH STRANDING: 119.70 TL (Yüzde 70 indirim)
Terraria: 9 TL (Yüzde 50 indirim)
Don’t Starve Together: 8.16 TL (Yüzde 66 indirim)
Marvel’s Avengers: 98 TL (Yüzde 60 indirim)
FIFA 22 Ultimate Launch Edition: 335.99 TL (Yüzde 40 indirim)
Horizon Zero Dawn: 137.50 TL (Yüzde 50 indirim)
Days Gone: 167 TL (Yüzde 40 indirim)
DEATH STRANDING: 119.70 TL (Yüzde 70 indirim)
Terraria: 9 TL (Yüzde 50 indirim)
Don’t Starve Together: 8.16 TL (Yüzde 66 indirim)
Marvel’s Avengers: 98 TL (Yüzde 60 indirim)