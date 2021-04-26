Steam indirimleri Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) ne zaman? İşte indirimlerin başlayacağı tarih

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) için beklenen açıklama geldi. Her sene yaptığı indirimleri ile oyun severlerin yüzünü güldüren Steam, bu ay sonundan itibaren indirimli oyunlarını satışa sunacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, Steam oyunlarına yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.