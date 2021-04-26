Steam indirimleri Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) ne zaman? İşte indirimlerin başlayacağı tarih
Dünyaca ünlü oyun devi Steam yılın belli dönemlerinde sunduğu kampanyalarla müşterilerini mutlu ediyor. Popüler dijital oyun platformu Steam'in bu yılki indirim tarihlerinden biri belli oldu. Peki, Steam indirimleri ne zaman?Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) adı altında yapılacak. Peki, Steam indirimleri Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) ne zaman?
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Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) için beklenen açıklama geldi. Her sene yaptığı indirimleri ile oyun severlerin yüzünü güldüren Steam, bu ay sonundan itibaren indirimli oyunlarını satışa sunacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, Steam oyunlarına yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabilecek.
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Japonya’da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler. J Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. 2021 Steam indirimleri ise 29 Nisan'da başlayıp 6 Mayıs'a kadar devam edecek.
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Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti.
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Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor.