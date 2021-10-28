Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman başlıyor? İşte Steam Cadılar Bayramı indirimi tarihi
Steam Cadılar Bayramı indirimi 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Steam her sene belirli dönemlerde indirime giriyor. Oyuncuları indirimli almak isteyenler yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki, Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Steam indirimleri belirli tarihlerde yapılıyor. Cadılar Bayramı’na az bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl bilgisayar oyunu sevenlerin gözdesi Steam’in yıl içerisinde yapacağı indirim tarihlerinin sızması ardından Halloween indirimleri 28 Ekim 2019 itibariyle başlamıştı.
2
STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Steam Cadılar Bayramı indirimi 28 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek. İndirim her sene saat 20:00’de sona eriyor.
3
Steam Cadılar Bayramı indiriminde oyunlar 3 bölüme ayrılıyor. İlk bölümde korku oyunları, ikinci kategoride VR korku oyunları, üçüncü bölümde ise korku filmleri yer alıyor.