Star Tv yayın akışı: Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Ada Masalı yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Ayça Ayşin Turan (Haziran) ve Alp Navruz'un (Poyraz) başrolde yer aldığı dizi Salı akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Dizinin 6. yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Ancak Ada Masalı yeni bölümü 20 Temmuz Salı günü yayın akışında yer almıyor. Peki, Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Salı akşamlarının sevilen dizilerinden Ada Masalı'nın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Ada Masalı'nın yeni bölümü bayram nedeni ile yayın akışında yer almadı. En son 13 Temmuz'da izleyicilerle buluşan Ada Masalı'nın yeni bölümü önümüzdeki hafta izleyicileri ile buluşacak.
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Ekran macerasında 5 bölümü geride bırakan Ada Masalı'nın 6. bölümünün 27 Temmuz Salı günü yayınlanması bekleniyor.
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ADA MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ
Poyraz’ın iskeleye gelip ‘gitme!’ demesi Haziran’ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran’ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz’ın iskelede Haziran’a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray’ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.