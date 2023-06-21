EMEKLİ ZAMMI (SSK-Bağkur) son dakika 2023 | Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Işıkhan’dan torba yasa açıklaması

2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa maaşlarını zamlı alıyor. Emekli maaş zammı oranları, bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 15.26’lık zam kesinleşti. 2023 yılının başında SSK, Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaklardı ancak refah payı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 30’a yükseltildi.

Henüz emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılacak görüşmeler, enflasyon rakamları, refah payı gibi durumlar göz önünde bulundurularak maaşlar belirlenecek.