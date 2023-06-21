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EMEKLİ ZAMMI (SSK-Bağkur) son dakika 2023 | Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Işıkhan’dan torba yasa açıklaması

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#Emekli Zammı#SSK Bağkur Maaşları Ne Kadar Olacak#Temmuz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 12:38

Emekli zammıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan yeni açıklama geldi. Asgari ücret zammı sonrasında SSK,Bağ-kur ve Emekli sandığından aylık alanlar kendi ücretlerine kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emekli aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyon rakamlarına göre emeklilerin alacağı zam şimdiden 15,26 oldu. Bakan Işıkhan ise milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili torba yasa açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını ifade eden Işıkhan, emekli zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri maaş zammı son gelişmeleri…

1/7EMEKLİ ZAMMI (SSK-Bağkur) son dakika 2023 | Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak Bakan Işıkhan’dan torba yasa açıklaması



Emekli maaşı zammı için gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz olmak üzere her yıl iki defa zamlanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında enflasyon rakamlarının duyurulması ile 5 aylık emekli ve memur zam oranları kesinlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden 15.26 zam almayı kesinleştirdi. Ancak hem Haziran ayı enflasyonu hem de refah payıyla ilgili çalışmalar neticesinde emekli maaşları belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret çalışmalarını tamamlayarak yeni maaşı açıkladı. Asgari ücret %34.04 oranında zamlanarak 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücretin tamamlanmasıyla çalışmalar emekli ve memur zamlarına yoğunlaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki temasların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Peki 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, emekli zammıyla ilgili son durum…

2/7BAKAN VEDAT IŞIKHANDAN YENİ AÇIKLAMA

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Işıkhan, memur ve emekli Maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük Memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, "Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.

3/72023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

SSK, Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa maaşlarını zamlı alıyor. Emekli maaş zammı oranları, bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 15.26’lık zam kesinleşti. 2023 yılının başında SSK, Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaklardı ancak refah payı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 30’a yükseltildi.

Henüz emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belli olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılacak görüşmeler, enflasyon rakamları, refah payı gibi durumlar göz önünde bulundurularak maaşlar belirlenecek.

4/77.500 TL ALANLARA ZAM YAPILACAK MI

7.500 TL ALANLARA ZAM YAPILACAK MI?

Mart ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı da 7.500 liraya yükseltildi. Ancak 7.500 liranın üzerinde maaş alanlar bu artıştan yararlanamamıştı. Bu durum dikkat alınarak, temmuz ayında emeklilere kademeli zam da öngörülüyor. Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte temmuz ayında emeklilere üçlü bir zam yapılması planlanıyor. Temmuz ayında en düşük emekli aylığının da artırılması gündemde.

 

5/7HAZİRAN AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

HAZİRAN AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yeni ayın 3’ünde bir önceki ayın enflasyon rakamları belirleniyor. Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinlik kazanacak. Geride kalan 5 aylık oranlara göre;

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

6/7CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

7/7EMEKLİ ZAMMI (SSK-Bağkur) son dakika 2023 | Temmuz’da emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak Bakan Işıkhan’dan torba yasa açıklaması

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız." ifadelerini kullandı.

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