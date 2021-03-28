SSD cihazlarda hız sınırı yükseldi

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Eklenti Kartı; 1 TB, 2 TB ve 4 TB olmak üzere üç farklı modelde geliyor. Diğer SSD modellerinden farklı olarak bu ürün PCIe Gen3 teknolojisini kullanıyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Ürüne Windows 10 Pro kurulumu yapıp deneme şansımız olmadı, maalesef bu şekilde işletim sistemini 'boot' edemedik. Bu nedenle ikinci bir SSD olarak ürünü kullanmaya çalıştık.