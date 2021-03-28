SSD cihazlarda hız sınırı yükseldi

Dünyanın önde gelen depolama teknolojisi üreticilerinden Western Digital, yeni nesil SSD Eklenti Kartı ile dikkatleri üzerine çekti. 6500 MB/sn’ye kadar okuma hızlarına ve 4100 MB/sn’ye kadar yazma hızlarına ulan ürünün öne çıkan özelliklerine gelince...
WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Eklenti Kartı; 1 TB, 2 TB ve 4 TB olmak üzere üç farklı modelde geliyor. Diğer SSD modellerinden farklı olarak bu ürün PCIe Gen3 teknolojisini kullanıyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Ürüne Windows 10 Pro kurulumu yapıp deneme şansımız olmadı, maalesef bu şekilde işletim sistemini 'boot' edemedik. Bu nedenle ikinci bir SSD olarak ürünü kullanmaya çalıştık.
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Ürünün en dikkat çeken özelliği az önce bahsettiğimiz üzere yüksek hızda okuma ve yazma kapasitesinin bulunması. Yükleme sürelerini minimuma indirmek için 6500 MB/sn’ye kadar okuma hızlarına ve 4100 MB/sn’ye kadar yazma hızlarına ulaşan ürün, daha çok oyunları hızlı bir şekilde deneyimlemek isteyenlere yönelik geliştirildi.
Oyunlarda yükleme sürelerini azaltmak için öne çıkan cihaz, 4 TB'a kadar kapasite sunan modellere sahip.
Çeşitli oyunlarda yaptığımız testlerde yükleme sürelerinin hayli kısaldığını gözlemledik.
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İsteğe göre uyarlanabilir RGB aydınlatması ve soğutucu da içeren ürün, herhangi bir güç veya başka bir kabloya ihtiyaç duymaksızın kurulumu yapılabiliyor.
Tak-çalıştır şeklinde kurulumunu hızlıca tamamlayabileceğiniz cihaz, WD_BLACK Dashboard yazılımına sahip. Windows işletim sistemi üzerinde kurabileceğiniz bu uygulama ile RGB aydınlatması özelleştirilebiliyor.
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Bir hatırlatmada da bulunalım: ASUS Aura Sync’inizi Armoury Crate, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light veya Razer Chroma RGB ekosistemi ile entegre edebiliyorsunuz.
Diğer yandan yine bu uygulama sayesinde yoğun oyun seansları sırasında tam güçte olmanızı sağlayan oyun modunu kullanarak, diskinizin sağlığını izleyebiliyor ve performansı optimize edebiliyorsunuz.
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176mm x 72mm x 13mm ebatlarında olan ürün, PCIe arayüzünü kullanıyor.