Sri Lanka plajları 'plastik kar' ile kaplandı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka oldukça korkutucu bir çevre felaketi yaşıyor. Bir kargo gemisinde çıkan yangın bölgeye ciddi zarar verdi. Ülkedeki plajlar plastik plaka ile kaplandı.Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu görüntüler için 'plastik kar' benzetmesi yapıldı.Uzmanlar, potansiyel olarak zehirli olan bu parçacıkların ülkenin kıyılarındaki kara ve deniz canlılarını tehdit ettiğinin altını çizdi.Zira yapılan resmi açıklamaya göre, gemi yaklaşık 80 ton plastik madde taşıyordu.Yapılan resmi açıklamada 'Sri Lanka'nın güney kıyılarına kadar uzanan plajları bir örtü halinde kapladı' ifadesine yer verildi.Reuters'ta yer alan bilgiye göre, ülke uzun bir süre batı kıyı şeridini kaplayan 'plastik reçine pelet kirliliği' adı verilen milyonlarca küçük plastik topakla uğraşmak zorunda kalacak.Konu hakkında açıklamalarda bulunan deniz biyoloğu Asha de Vos bu durumun uzun vadeli sonuçları olabileceğini belirtti.Çevre felaketine neden olan gemi 18 Mayıs'ta Sri Lanka açıklarında alev almıştı.'MV X-Press Pearl' isimli konteyner gemisinde çıkan yangın Sri Lanka donanması ve itfaiye ekibinin çabalarıyla ancak 13 günde söndürülebilmişti.yangının uzun süre söndürülememesi günlerce dünya gündeminde yer almıştı.Hükümet ise söz konusu geminin sahibi olan şirkete 17 milyon dolar ceza kesmeye hazırlanıyor.Ancak bölgedeki çevre kirliliğinin faturasının bu rakamdan çok daha fazla olabileceği belirtiliyor.Singapur merkezli nakliye şirketi X-Press Feeders ise geminin koruma ve tazminat sigortası kapsamında olduğunu ifade etti.Aynı açıklamada kazanın sigorta şirketleri tarafından değerlendirileceği bilgisine de yer verildi.