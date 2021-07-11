Srebrenitsa soykırımı (Bosne Hersek) katliamı ne zaman gerçekleşti? Srebrenitsa soykırımında yaşananlar
Bugün, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü unutulmadı. Cenaze namazı öncesinde Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlenecek. Peki, Srebrenitsa soykırımı (Bosne Hersek) katliamı ne zaman gerçekleşti? Srebrenitsa soykırımında yaşananlar
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Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.
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Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.
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Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
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Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek. Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.