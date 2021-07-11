Srebrenitsa soykırımı (Bosne Hersek) katliamı ne zaman gerçekleşti? Srebrenitsa soykırımında yaşananlar

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek. Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.