Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler
Squid Game dizisinin yeni sezonu, dizinin tutkunlarınca merakla araştırılıyor. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen dizinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynadı. Şimdi ise 2. sezon, dizinin sevenleri tarafından sorgulanıyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yayına girdiği 17 Eylül tarihinden bu yana geçen kısa sürede, dijital platformlarda en fazla izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşen, 'Squid Game' ya da orijinal Korece adıyla 'Ojing-eo Geim', diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu geride kalan dizinin 2. sezonu için araştırmalar başladı. İşte, Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler...
2
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.
İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.