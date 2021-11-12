MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSquid Game yeni sezon ne zaman? İşte Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 12 Kasım 2021 - 14:36 | 

Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler

Squid Game dizisinin yeni sezonu, dizinin tutkunlarınca merakla araştırılıyor. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen dizinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynadı. Şimdi ise 2. sezon, dizinin sevenleri tarafından sorgulanıyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yayına girdiği 17 Eylül tarihinden bu yana geçen kısa sürede, dijital platformlarda en fazla izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşen, 'Squid Game' ya da orijinal Korece adıyla 'Ojing-eo Geim', diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu geride kalan dizinin 2. sezonu için araştırmalar başladı. İşte, Squid Game 2. sezon hakkında bilgiler...

2SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi