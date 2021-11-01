Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte son gelişmeler

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.



Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



