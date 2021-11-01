Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte son gelişmeler
Yayına girdiği 17 Eylül tarihinden bu yana geçen kısa sürede, dijital platformlarda en fazla izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşen, 'Squid Game' ya da orijinal Korece adıyla 'Ojing-eo Geim', diziseverlerin gündeminde yer alıyor. İlk sezonu geride kalan dizinin 2. sezonu için araştırmalar başladı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman?
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Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen dizinin başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi ve Kim Joo- ryoung oynadı. Şimdi ise 2. sezon, dizinin sevenleri tarafından sorgulanıyor. İşte, Squid Game dizisinin yeni sezonu hakkında son bilgiler...
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SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.
Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.