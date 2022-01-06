Squid Game 2. sezon olacak mı?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.



