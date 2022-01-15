Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte Squid Game'in yeni sezonu hakkında bilgiler

Son günlerde oldukça popüler olan Güney Kore dizisi 'Squid Game'le ilgili beklentiler devam ediyor. İlk sezonu geride kalan dizinin 2. sezonu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Squid Game'in yeni sezonu hakkında bilgiler...
Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.
İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.