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Televizyon
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 17:58 | 

Squid Game 2. sezon ne zaman? Dizinin yeni sezonu hakkında karar verildi

Son günlerde oldukça popüler olan Güney Kore dizisi 'Squid Game'le ilgili araştırmalar bitmek bilmiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı, pek çok dizisever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman?

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Squid Game'in yeni sezonu hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. Popüler dizi, borçlarını ödeyemeyen bir dizi insanın ölümcül çocuk oyunlarında karşı karşıya geldiği bir müsabakayı anlatıyor. İşte, Squid Game'nin 2. sezonu hakkında bilgiler...
2SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

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İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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