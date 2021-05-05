Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Rus aşısı ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Sputnik V aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından değerlendirmeler yapan Bakan Koca, "Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. " dedi. Aşı tedariği devam ederken Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı için de bilgi verildi. Acil kullanımına onay verilen Sputnik V aşısı sevkiyatı ilerleyen günlerde yapılacak. Peki, Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? İşte, Rus aşısı ile ilgili Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar.
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Sputnik V aşısının ne zaman geleceği son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak" dedi. Dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edilen Sputnik V aşısı 21 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor. Türkiye'ye mayısta getirilecek olan aşı takvimi bakanlık tarafından netleşecek.
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SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak" dedi.Daha fazla aşı temin edildikçe aşılanma oranının artacağını söyleyen Bakan Koca, "En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz alınacak Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayıs ayı içinde olacak. Bir hafta 10 gün içinde ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak" dedi.
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AŞI ANLAŞMALARI NE KADAR?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları ifade etti;
Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.
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SPUTNİK V AŞISININ ÖZELLİKLERİ
Sputnik V, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsten (Viral vektör) alınan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşeni (rAd26 ve rAd5) içeriyor.Şempanzelerde grip hastalığı yapan bir virüs olan adenovirüsün genetik olarak koronavirüs proteini ile desteklenerek insana verildiğinde bağışıklık sağladığı teorisi üzerine kurulu olan bu tip aşılar, yıllardır ebola, zika, chikungunya gibi viral hastalıklara karşı denendiği için uzun süredir Faz 3 aşamasında bulunuyordu.
Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmanın yanı sıra zayıflatıldıklarından insanlarda hastalık yapmıyor.
Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.
Söz konusu özelliklere sahip "Sputnik V" aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları, şubat ayında tıp dergisi "The Lancet"te yayımlandı.
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Gamaleya Enstitüsü araştırmacıları, 20 binden fazla deneğe iki doz aşı yapılan denemede, aşının ilk dozunun uygulanmasından 21 gün sonra tüm yaş gruplarında hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarı gösterdiğini belirtti.br> Böylece Sputnik V'nin etkinliğini kanıtlamış Pfizer ve Moderna ile dünyanın en etkili üç aşısı arasına girdiği ifade edildi.br> Aşı adayının kısa süren 1. ve 2. aşama klinik denemelerin ardından Eylül 2020'de, 3'üncü aşamaya geçildi. Aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.