Sputnik V aşısı ne zaman gelecek? Rus aşısı ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

AŞI ANLAŞMALARI NE KADAR? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları ifade etti;



Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.