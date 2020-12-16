Spotify'da erişim sorunu: Spotify çöktü mü? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor mu?

Spotify’da yaşanan erişim sorunu ardından güvenlik duvarı terimiyle ilgili araştırmalar başladı. Güvenlik duvarı nedeniyle uygulamaya girişte sorunla karşılaşan kullanıcılar, ‘: Spotify çöktü mü?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Spotify neden açılmıyor? Güvenlik duvarı spotify engelliyor mu?
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1
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Güvenlik duvarı Spotify'a erişim sorunu yaşatabiliyor. Bu sorunun bir diğer adı Hata 17’dir. Spotify'a göre güvenlik duvarınızın kötü yapılandırmasıyla ilgili bir hata olabilir . Güvenlik duvarını Spotify'a izin verecek şekilde güncellemesi ya da proxy ayarlarını değiştirmesi gerekiyor.
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Güvenlik Duvarı ne demek?
Günümüzde sanal dünyada güvenlik duvarlarını oluşturmayan veya güvenlik için gerekli önemleri almayan bireyler ve şirketler siber saldırılara maruz kalıyorlar. Yaşanan bu siber saldırılar şirketlerin maddi ve veri kaybına sebep oluyor.
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Güvenlik duvarı, bilgisayarlara gelecek tehlikeleri önlemek açısından önemlidir. Güvenlik duvarı, erişilen bilgisayarlardan gelen, onaylanmayan internet trafiğini önleyen yazılımlardır. Doğru ayarlanmış firewall ve güvenlik güncellemeleri, bilgisayara ve verilere uzaktan erişilebilme tehlikesini ortadan kaldırabilir.