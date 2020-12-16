Spotify'da erişim sorunu: Spotify çöktü mü? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor mu?

Güvenlik duvarı Spotify'a erişim sorunu yaşatabiliyor. Bu sorunun bir diğer adı Hata 17’dir. Spotify'a göre güvenlik duvarınızın kötü yapılandırmasıyla ilgili bir hata olabilir . Güvenlik duvarını Spotify'a izin verecek şekilde güncellemesi ya da proxy ayarlarını değiştirmesi gerekiyor.