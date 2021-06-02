Spotify 'Sadece Sen' özelliği devrede! Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır?

Spotify 'Sadece Sen' özelliği sosyal medya Twitter hesabından yapılan paylaşımlar milyonlarda kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Düzenli olarak kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarına yeni bir yön veren Spotify, bir yol müzikleri listesi, yılın en çok dinlenenlerini barındıran liste oluşturacak. Sadece Sen Spotify'ın Blend dediği ikinci bir çalma listesi oluşturma seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Blend, birleştirilmiş müzik zevklerinize göre özel bir karışım oluşturmak üzere uygulama için bir arkadaş seçmenize olanak sağlanacak.