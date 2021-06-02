Spotify 'Sadece Sen' özelliği devrede! Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır?
Spotify “Sadece Sen” özelliğini kullanıcıların hizmetine açtı. Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify'da devreye giren Sadece Sen' özelliği ile kişiselleştirilmiş çalma listeleri sunulacak. Sadece Sen uygulaması ile kullanıcılara ayrıcalıklarını ve başkalarından ayıran yönleri gösteren Spotify Blend adında yeni bir kişiselleştirilmiş özelliği de kullanıma sunuyor. Peki, Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır? İşte, Spotify 'Sadece Sen' özelliği ile ilgili merak edilen tüm bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spotify 'Sadece Sen' özelliği sosyal medya Twitter hesabından yapılan paylaşımlar milyonlarda kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Düzenli olarak kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarına yeni bir yön veren Spotify, bir yol müzikleri listesi, yılın en çok dinlenenlerini barındıran liste oluşturacak. Sadece Sen Spotify'ın Blend dediği ikinci bir çalma listesi oluşturma seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Blend, birleştirilmiş müzik zevklerinize göre özel bir karışım oluşturmak üzere uygulama için bir arkadaş seçmenize olanak sağlanacak.
2
Spotify Sadece Sen özelliği nedir?
Yıl sonu Wrapped özelliğinin size en iyi sanatçılarınızı ve şarkılarınızı söyleyebileceği yerde, şirket, Sadece Sen 'i nasıl dinlediğinize ve kombinasyonlarınızı diğerlerinden farklı kılan şeylere ilişkin ayrıntılar sunduğunu açıklıyor. Sadece Sen günlük güncellemeleri Instagram akışınızın en üstünde yaptığınız gibi akış davranışınızın çeşitli yönlerini izlemenize olanak tanıyan paylaşılabilir, hikaye odaklı bir kurulumdur.
3
Bu özellik ayrıca, sık sık yayınladığınız belirli yıllardaki müzikler, günün belirli bir saatinde sık sık dinlediğiniz müzik veya podcast, benzersiz türler/konular karışımınız ve daha fazlası hakkında fikir verir.
Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatçıyı, "duygusal veya savunmasız yanınızı en iyi gösteren" sanatçıyı ve daha yeni keşfettiğiniz bir sanatçıyı kapsayan "Sesli Doğum Haritanız" var. "Hayalinizdeki Akşam Yemeği Partisi", istediğiniz üç sanatçıyı seçmenize olanak tanır.
4
Üçlünüzü seçtiniz, Spotify, her biri için müziklerini ve benzer eylemlerden bazı melodileri içeren yeni çalma listeleri oluşturacaktır.
Sadece Sen kampanyasının bir parçası olarak Spotify, Blend adında yeni bir kişiselleştirilmiş özellik sunuyor. Şu anda beta sürümünde olan Blend, iki arkadaşın kendi müzik zevklerini onlara özel hazırlanmış tek bir çalma listesinde buluşturmalarına olanak sağlayan yepyeni bir özellik.
5
Dünya genelinde tüm Spotify kullanıcılarının erişimine açık olan Blend’in beta sürümünü Sadece Sen sekmesinde bulunan “İki Kişi İçin” başlığı altında bulmak mümkün.