Spotify kapanıyor mu? RTÜK’ten Spotify ve Foxplay açıklaması

SPOTİFY KAPANIYOR MU? RTÜK tarafından yapılan açıklamada, aralarında Spotify ve Foxplay'in de bulunduğu internet üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlara lisans başvurusu için 72 saat süre verildiği duyuruldu.



Bu kapsamda, Spotify 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapıp 3 aylık lisans ücretini peşin öderse yayınlarına devam edebilecek. Aksi takdirde Türkiye'de yayınları son bulabilir.



İşte RTÜK tarafından yapılan açıklamanın tamamı:



"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;



İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,



Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,



