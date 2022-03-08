Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify 'oturum kapatıldı' sorunu nedir? 8 Mart Discort ve Spotify erişim sorunu ile gündemde

Spotify uygulamasını kullanmak için hem ücretli hem de ücretsiz seçenek bulunuyor. Öncelikle uygulamayı kullanmak için mutlaka bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde üyelik gerçekleştirmek için de sosyal mecra hesaplarınızı kullanarak o şekilde de uygulamaya üye olabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra ücretsiz bir şekilde ilk olarak kendi müzik listenizi oluşturabilirsiniz. Uygulamanın hemen altında ara seçeneği bulunuyor. Bu ara seçeneğine tıklayarak istediğiniz müziği aratabilirsiniz. Sol tarafta da bir tane ana sayfa butonu bulunuyor. Burada yakınlarda çaldığınız müzikler ve size önerilen müzikleri görebilirsiniz. Sayfayı biraz daha aşağı kaydırdıktan sonra ise son dönemin en çok dinlenilen spotify müziklerini görebilirsiniz.