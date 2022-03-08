Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify 'oturum kapatıldı' sorunu nedir? 8 Mart Discort ve Spotify erişim sorunu ile gündemde

‘Spotify açılmıyor, kendi kendine kapanıyor' sorunu 8 Mart'ta yaşanan problemle kullanıcılar tarafından öne sürüldü. Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik dinleme platformu Spotify erişim sorunuyla gündeme geldi. Müzik platformunun üyesi veya kullanıcısı olanlar, Twitter üzerinden 'Spotify'a erişim sorusunu hakkında şikayetlerini dile getirdi. Problemin bir çok ülkede yaşanmasıyla gözler Spotify'dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Discort ve Spotify'da aynı saatlerde yaşanan sorun kısa süre sonra düzeldi.
Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştı. Aynı dakikalarda da Discort uygulamasında sorun yaşandı. Spotify sorununun Android, Phone ve iPad'lerde olduğu olasılığı üzerinde duruluyor. Kısa süren problemin ardından kullanıcılar yeniden uygulamaya giriş yapmaya başladı.
Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim.
Spotify'da oturum kapatıldı hatası yaşanırken aynı saatlerde Discort üzerinde de bağlantı sorunu yaşandı. Uygulamada kanal üzerinde yazılan yazılar iletilemedi hatası olarak yer aldı.
Spotify uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. IOS için indirmek isterseniz app store uygulamasına tıkladıktan sonra burada görülen arama motoruna "Spotify" yazın. Ardından çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Burada karşınıza uygulama hakkında bilgi gelecek ve üst tarafta da indir seçeneği gözükecektir. İndir seçeneğine bastıktan sonra uygulama telefonunuza inmeye başlayacaktır. Spotify uygulamasını Android için de indirmek isterseniz, benzer yolları izleyebilirsiniz. Android için google play store uygulamasına tıklayarak üst orta kısımda yer alan arama seçeneğine geliyoruz. Buraya "Spotify" yazarak uygulamayı açıyoruz. Ardından yükle seçeneğine tıklayarak Spotify uygulamasını telefonlarınıza indirebilirsiniz.
Spotify uygulamasını kullanmak için hem ücretli hem de ücretsiz seçenek bulunuyor. Öncelikle uygulamayı kullanmak için mutlaka bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde üyelik gerçekleştirmek için de sosyal mecra hesaplarınızı kullanarak o şekilde de uygulamaya üye olabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra ücretsiz bir şekilde ilk olarak kendi müzik listenizi oluşturabilirsiniz. Uygulamanın hemen altında ara seçeneği bulunuyor. Bu ara seçeneğine tıklayarak istediğiniz müziği aratabilirsiniz. Sol tarafta da bir tane ana sayfa butonu bulunuyor. Burada yakınlarda çaldığınız müzikler ve size önerilen müzikleri görebilirsiniz. Sayfayı biraz daha aşağı kaydırdıktan sonra ise son dönemin en çok dinlenilen spotify müziklerini görebilirsiniz.