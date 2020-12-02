Spotify 2020 özet listesini yayımladı! Spotify 2020 özetine nasıl ve nereden bakılır?

Spotify 2020 özeti ekranına birkaç adımda kolayca ulaşılabiliyor. Bu ekran üzerinden "2020'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçları 2020", "Yılın Şarkıları 2020", "Yılın Kadın Sanatçıları 2020", "Yılın Erkek Sanatçıları 2020" ve daha bir çok kategoriye ulaşmak mümkün olabiliyor.



Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;