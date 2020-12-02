Spotify 2020 özet listesini yayımladı! Spotify 2020 özetine nasıl ve nereden bakılır?
Spotify 2020 özet listesi ile son 1 yıl içerisinde kullanıcının en çok dinlediği müzik listesini erişime açtı. Uygulama üzerinde "2020 özetin" başlığı altında erişime açılan sayfa sayfada "Kaçırdığın hit parçalar", "Yılın sanatçıları", "Yılın kadın sanatçıları" gibi başlıklar altında pek çok müzik listesine erişim mümkün olabiliyor. Peki, Spotify 2020 özet listesi nereden görülebilir? İşte, pek çok kişinin merak ettiği Spotify 2020 özetine nasıl ve nereden bakılır sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spotify 2020 özeti ekranına birkaç adımda kolayca ulaşılabiliyor. Bu ekran üzerinden "2020'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçları 2020", "Yılın Şarkıları 2020", "Yılın Kadın Sanatçıları 2020", "Yılın Erkek Sanatçıları 2020" ve daha bir çok kategoriye ulaşmak mümkün olabiliyor.
Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;
2
Abone Ol
Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2020 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2020" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.
Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2020 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.