Spor salonları, tiyatrolar kapanacak mı? İBB'den spor salonları ve tiyatrolar hakkında açıklama
Spor salonları ve tiyatroların kapanıp kapanmayacağı gündemde yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre birçok işletme çalışmaya ara vermişti. Normalleşme sürecinin ardından yeniden çalışmaya başlayan işletmelerin kapanıp kapanmayacağı merak konusu. Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Peki spor salonları, tiyatrolar kapanacak mı? İşte açıklamanın detayları
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Koronavirüs önlemleri kapsamında yasakların geri gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Konu ile ilgili açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bu açıklamanın ardından, ‘Spor salonları, tiyatrolar kapanacak mı?’ sorusu gündemde yer alıyor. İBB açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını duyurdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri, tiyatro salonlarının kapatılacağını açıkladı.
İBB, Covid 19 salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul’da, yaygınlığın artmasını önlemek amacıyla 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulanacak birtakım tedbirler aldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ’nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek. İşte alınan kararların tamamı:
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- Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.
- Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.
- Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.
- Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.
- İBB’ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.
Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir."