11 Mayıs’ta yeniden hizmete açılan AVM'ler ve kuaförlerin ardından lokanta ve kafeler de 1 Haziran'da yeniden kapılarını açacak, çok sayıda çalışan iş yerlerine geri dönecek. Tüm bunlar olurken, spor salonlarının açılacağı tarih de araştırılan konular arasında yer aldı. Gözler şimdi iki aydan uzun bir süredir kapalı olan spor salonlarının yeniden ne zaman faaliyete geçeceğinde. İşte, 'Spor salonları ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...