Koronavirüs vaka sayılarında olumlu gelişmeler gözlenmesinin ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi. AVM'ler başta olmak üzere pek çok yerde hizmet veren spor salonları ve fitness merkezlerinin durumu da bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
11 Mayıs’ta yeniden hizmete açılan AVM'ler ve kuaförlerin ardından lokanta ve kafeler de 1 Haziran'da yeniden kapılarını açacak, çok sayıda çalışan iş yerlerine geri dönecek. Tüm bunlar olurken, spor salonlarının açılacağı tarih de araştırılan konular arasında yer aldı. Gözler şimdi iki aydan uzun bir süredir kapalı olan spor salonlarının yeniden ne zaman faaliyete geçeceğinde. İşte, 'Spor salonları ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 ayı aşkın süredir kapalı olan spor salonlarında açılış hazırlıkları başladı. 1 Haziran'da normalleşme kapsamında açılacak olan salonlarda, hijyen önlemleri üst seviyede olacak.
3
Abone Ol
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 18 Mart'tan beri kapalı durumda bulunan spor salonlarında yeniden açılış hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme kararları kapsamında spor salonlarının da açılacağını duyurdu.
4
Abone Ol
Açıklanan tedbirler kapsamında Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nca salonlarda geniş hijyen önlemleri alınacak. Maske şartı zorunlu olarak açıklanırken, her on metrekarede bir kişi spor yapacak.
Önlemler kapsamında klima kullanımının yasaklanırken, üyelerin ateşleri de sık sık ölçülecek. Aletlerin, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmesi öncelikler arasında yer alırken, duş, SPA ve havuz gibi alanlar da kullanılmayacak.