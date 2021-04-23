Spor salonları ne zaman açılacak? O tarihte yeniden faaliyete başlayacaklar!
Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs salgınında, ülkemiz günlük 60 bin vaka sayısı bandını aşınca yeni önlemler hayata geçirilmişti. O önlemlerden biri de spor salonlarına giriş ile ilgiliydi. Söz konusu kısıtlama nedeniyle beklenti içine giren vatandaşlar bu uygulamanın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor salonlarına girişin kısıtlanması, geçtiğimiz günlerde başlayan 'kısmi kapanma' sürecinde en çok dikkat çeken kısıtlamalar arasında yer alıyor. Bu mekanların müdavimi pek çok vatandaş, bu kısıtlamanın kapsamını ve bitiş tarihini sorguluyor. İşte, spor salonlarının kapanması hakkında son bilgiler...
2
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildi.
3
Salonların bu tarihten sonra yeniden alınan önlemler kapsamında faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor. Konuya dair gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.