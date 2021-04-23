Gündem Haber Giriş: 23 Nisan 2021 - 14:42 | 23 Nisan 2021 - 14:42

Spor salonları ne zaman açılacak? O tarihte yeniden faaliyete başlayacaklar!

Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs salgınında, ülkemiz günlük 60 bin vaka sayısı bandını aşınca yeni önlemler hayata geçirilmişti. O önlemlerden biri de spor salonlarına giriş ile ilgiliydi. Söz konusu kısıtlama nedeniyle beklenti içine giren vatandaşlar bu uygulamanın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?