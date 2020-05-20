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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 12:21,

Spor salonları ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce kişiyi öldüren koronavirüsü salgını nedeniyle kapatılan pek çok işletmede faaliyetler yeniden başlıyor. Yaklaşık iki aydır alınan tedbirler neticesinde kapalı olan spor salonlarının da yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?

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Normalleşmeye yönelik adımlar ardı ardında atılırken en çok merak edilenlerden biri de spor salonları ve fitness merkezlerinin ne zaman açılacağı oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine mart ayından bu yana ara verilen spor salonlarının yeniden açılacağı tarih, bu işletmelere aylık/yıllık aboneliği bulunan kişilerce araştırılıyor. İşte, 'Spor salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında yer aldı. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

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11 Mayıs tarihinde AVM, berber ve kuaförlerin açılması ile normalleşme süresinin ilk adımı atıldı. Okulların lokantaların, kafelerin açılacağı tarih için ise ikinci etap öngörüldü.

4SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK
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SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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