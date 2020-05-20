Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 12:21 , 20 Mayıs 2020 - 12:22

Spor salonları ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce kişiyi öldüren koronavirüsü salgını nedeniyle kapatılan pek çok işletmede faaliyetler yeniden başlıyor. Yaklaşık iki aydır alınan tedbirler neticesinde kapalı olan spor salonlarının da yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?