Spor salonları ne zaman açılacak 2021? Spor salonlarının açılacağı tarih için gözler genelgede
Spor salonlarının ne zaman açılacağı merak edilen konuların başında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde kapatılan işletmelerden biri de spor salonları oldu. 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapanma döneminde son günler yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşmenin pazartesi gününden sonra başlayacağını bildirdi. Bu açıklama sonrası hareketliliği azaltmak için kapatılan spor salonlarının durumuna gözler çevrildi. Peki, Spor salonları ne zaman açılacak? İşte, spor salonlarının açılacağı tarih hakkında ayrıntılar.
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Spor salonlarının açılacağı tarih tam kapanmanın son günleri ile gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılması kararlaştırılan spor salonları için beklentiler bayram sonrasına yöneldi. Normalleşme takvimi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi. Ancak spor salonlarının durumu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanacak genelgede detayların belli olması bekleniyor. Ancak bakanlıktan daha önce yayınlanan genelgede spor salonlarının 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak kapatılacağı bildirilmişti.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDE AÇIKLANMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildi.
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Salonların bu tarihten sonra yeniden alınan önlemler kapsamında faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor. Konuya dair gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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NORMALLEŞME PLANINDA ÖNCELİK KÜÇÜK ESNAFTA
Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar. Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.
Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.
Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.
Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek. Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.