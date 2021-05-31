Spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte son gelişmeler
Binlerce spor yapan vatandaşın gözü spor salonları için verilecek serbestlik haberinde. Bir süredir kapalı olan spor salonları için ne zaman normalleşme başlayacağı, spor yapan vatandaşların yanı sıra bu mekanların çalışanları tarafından da merakla bekleniyor. Peki, spor salonları ne zaman açılıyor? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı?
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Mayıs'ta toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgını ile ilgili alınacak yeni normalleşme önlemlerine ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamada spor salonlarına ilişkin de bir beklenti bulunuyor. İşte, spor salonlarında serbestlikte son durum...
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Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile sinema salonlarının da açılması planlanıyor.
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Dolayısı ile spor salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?
-Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
-Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek. İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
-Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.
-Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu’nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.