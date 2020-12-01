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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 10:33 | 

Spor salonları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

Ülkemizde hizmet veren çok sayıda spor salonu Covid 19 salgını nedeniyle mart ayında alınan önlemler neticesinde kapatılmış ve haziran ayında yeniden faaliyete başlamıştı. Şimdi ise ardı ardına yeni önlemler alınırken, spor salonlarının akıbeti merak konusu oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan yeni kısıtlama kararlarını duyurdu. Peki, spor salonları kapanacak mı?

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Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla hayata geçirilen İLK önlemlerden biri de spor salonlarına yönelikti. Virüsün kendine hızlı bir şekilde bulaşma yolu bulacağı spor salonları, mart-haziran arasındaki dönemde kapalı kaldı. Şimdi yine benzer bir kısıtlamanın olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı da genelge yayımlayarak getirilen yeni düzenlemeleri açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu genelge kapsamında, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar bugün (1 Aralık) saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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"Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması, her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının ivedilikle alınacağına işaret edilen genelgede, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı aktarıldı.

4SPOR SALONLARI KAPATILDI MI
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SPOR SALONLARI KAPATILDI MI?

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında hem de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde spor salonlarının kapalı olduğuna dair bir ibare yok.

Şu anki bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde, kısıtlaması olmayan yaş gruplarından kişiler için spor salonları faaliyette olacak.

Bu kapsamda yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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