Spor salonları kapandı mı? İşte Kabine Toplantısı'nda alınan karar...
Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı. İlk iki haftalık kapanmanın başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni corona virüs önlemlerini duyurdu. Peki, spor salonları kapandı mı?
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Günlük yeni vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamaları duyurdu. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de spor salonlarının akıbeti idi. İşte, spor salonları ile ilgili genelgeden ayrıntı...
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SPOR SALONLARININ DURUMU
Erdoğan açıklamasında, spor salonu ve eğlence merkezleri kapanacak dedi.
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GENELGE YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.
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Genelgeye göre; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkların faaliyetlerine, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verildi.