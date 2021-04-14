Spor salonları kapandı mı? İşte Kabine Toplantısı'nda alınan karar...

Günlük yeni vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamaları duyurdu. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de spor salonlarının akıbeti idi. İşte, spor salonları ile ilgili genelgeden ayrıntı...