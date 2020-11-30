MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSpor salonları kapanacak mı? İşte ayrıntılar
GeriGündem Spor salonları kapanacak mı? İşte ayrıntılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 14:15 | 

Spor salonları kapanacak mı? İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar arasında spor salonlarına dair bilgi olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken, spor salonlarının faaliyet durumu araştırılıyor. Peki, Spor salonları kapanacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabileceği yönünde bilgiler var. Tüm bunlar olurken, spor salonlarının durumu sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" açıklamasının ardından bugün Beştepe'de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

3
Abone Olgoogle-news

Spor salonları için henüz bir kısıtlama söz konusu değil. Bu akşamki toplantının ardından yeni kararlar gündeme gelirse haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi