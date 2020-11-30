Spor salonları kapanacak mı? İşte ayrıntılar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabileceği yönünde bilgiler var. Tüm bunlar olurken, spor salonlarının durumu sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...