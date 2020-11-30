Spor salonları kapanacak mı? İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlar arasında spor salonlarına dair bilgi olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken, spor salonlarının faaliyet durumu araştırılıyor. Peki, Spor salonları kapanacak mı?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlere seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemler bekleniyor. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altına üç saatlik sokak izni de kısalabileceği yönünde bilgiler var. Tüm bunlar olurken, spor salonlarının durumu sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" açıklamasının ardından bugün Beştepe'de toplanacak kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.
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Spor salonları için henüz bir kısıtlama söz konusu değil. Bu akşamki toplantının ardından yeni kararlar gündeme gelirse haberimizde yer vereceğiz.