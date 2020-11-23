Spor salonları kapalı mı? Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla spor salonları kapatılıyor mu?

Spor salonları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Pek çok işletme için uygulanan koronavirüs yasakları, bazı işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı tutulması ile sonuçlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında spor salonları kapanacak mı? İşte, o konuda bazı bilgiler