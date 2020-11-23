Spor salonları kapalı mı? Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla spor salonları kapatılıyor mu?
Spor salonları kapalı mı ve kapanacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla spor salonları kapandı mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, genelge kapsamında spor salonlarının yer alıp almadığını sorguluyor. Peki, spor salonları kapandı mı? İşte, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla spor salonları kapatılıyor mu sorusunun yanıtı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Spor salonları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Pek çok işletme için uygulanan koronavirüs yasakları, bazı işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı tutulması ile sonuçlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında spor salonları kapanacak mı? İşte, o konuda bazı bilgiler
2
Abone Ol
SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım tarihinde yayımlanan genelge içerisinde pek çok işletme yer alırken spor salonları yer almıyor. Ancak 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
3
Abone Ol
SPOR SALONLARI KAPATILACAK MI?
Spor salonları hakkında güncel bir bilgi gelmesi halinde haberimizin detaylarında yer alacaktır.