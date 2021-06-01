Spor salonları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde önemli detay
Spor salonları açıldı mı sorusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklığa kavuşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme adımları hakkında bilgi verdi. En çok merak edilen konularda biri de spor salonlarının akıbeti idi. Peki, spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte, genelgeden o detaylar
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Spor salonları açıldı mı sorusu Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, en önemli konu başlıklarından biri olan spor salonları hakkında da önemli bilgiler verdi. Açıklamaya göre spor salonları sabah 07.00 ila akşam 21.00 arasında faaliyet gösterebilecek. işte, alınan karar hakkında detaylar
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı corona virüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı corona virüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.
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SPOR SALONLARI AÇILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kahvehane, kafe, halı saha, spor salonları pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21.00 saatleri arasında çalışabilecek" dedi.