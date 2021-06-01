Spor salonları açıldı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinde önemli detay

Spor salonları açıldı mı sorusu Kabine Toplantısı sonrasında netlik kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, en önemli konu başlıklarından biri olan spor salonları hakkında da önemli bilgiler verdi. Açıklamaya göre spor salonları sabah 07.00 ila akşam 21.00 arasında faaliyet gösterebilecek. işte, alınan karar hakkında detaylar