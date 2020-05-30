SpaceX- NASA ilk insanlı uçuşu saat kaçta? Uçuş nasıl canlı izlenir?
Elon Musk'n sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA ortaklığındaki ilk insanlı uzay mekiği denemesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Crew Dragon isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi bugün gerçekleşecek. Peki, SpaceX'in ilk insanlı uçuşu Türkiye saati ile kaçta gerçekleşecek? SpaceX- NASA ortaklığındaki ilk insanlı uçuş nasıl canlı izlenir?
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27 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen ancak uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirilecek. Türkiye saatine göre ise 22:22'de fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenecek olan bu roketle, tarihte ilk kez uzaya özel bir şirket tarafından insan yollanmış olacak ve yeni bir dönem böylece başlayacak.
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Uçuş nasıl canlı izlenir?
Robert Behnken ve Douglas Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacak tarihi uçuş, NASA ve SpaceX tarafından canlı yayınlanacak. NASA'nın YouTube hesabı üstünden canlı olarak yayınlanacak.
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NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor.'' ifadesine yer verildi.
Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, Amerika topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.
25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.
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Başarılı olunursa ABD büyük bir maliyetten kurtulmuş olacak
İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak. NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.
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SpaceX nedir?
SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir.
Şirket 2002 yılında, daha önce PayPal'ın da kurucularından olan, Tesla Motors şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından; Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu. Şimdiye kadar Falcon 1 ve Falcon 9, Falcon Heavy isimli, en baştan tekrar kullanılabilirlik için tasarlanmış olan, uzaya fırlatma araç/roket sistemlerini ve Falcon 9 tarafından yörüngeye çıkarılmış olan, Uluslararası Uzay İstasyonuna malzeme/erzak temin etmek üzere Dragon (insansız) uzay aracını geliştirdi. Dragon uzay aracının insanlı hali geliştirme aşamasındadır.
SpaceX'in başarıları arasında şunlar bulunmaktadır:
28 Eylül 2008 tarihinde, özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket (Falcon 1); 9 Aralık 2010 tarihinde, bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını (Dragon) başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirketi; 25 Mayıs 2012 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna bir uzay aracı (Dragon) yollayan ilk özel sektör şirketi.