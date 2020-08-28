Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tercihleri başlıyor
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri içim geri sayım başladı. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları 1 Haziran ve 12 Haziran tarihleri aralığında alındı. 28 Temmuz’da sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. İşte 2020 öğretmen atamaları tercih tarihleri...
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Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde duyuruldu. Öğretmen atama ön başvuruları haziran ayında gerçekleştirildi. Adaylar sözlü sınavlara temmuz ayı içerisinde girdiler. Sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimine göre 2020 öğretmen atamaları ile ilgili detaylar…
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler atama tercihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, atama tercihleri 31/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.
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Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.