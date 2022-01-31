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Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ile 15 bin öğretmen için atama yerleri belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan olan atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Canlı yayınla takip edilebilecek olan sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, internet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları için E-Devlet detayları

1/4Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları için beklenen güne girildi. 26 Ocak tarihinde son tercihlerin de teslim edilmesiyle birlikte başvuruları değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kura töreni ile atama tercih sonuçlarını görebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar

2/4SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TER

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TER

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER?

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

4/4Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

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