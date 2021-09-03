Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularını yapan adaylar süreci yakından takip ediyorlar. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında ön başvurular mart ayında alınmıştı. Atama tercihlerini yapan adaylar şimdi sonuçlarını beklemeye başladılar. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında son durum
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Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler 28 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında tamamlandı. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim bulunuyor. MEB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi. İşte detaylar
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 3 Eylül’de açıklanacak. Sonuçlar henüz erişime açılmadı. Açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.