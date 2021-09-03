Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler 28 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında tamamlandı. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim bulunuyor. MEB tarafından yapılan açıklamada sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi. İşte detaylar