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Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimiyle tarih verdi

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Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda 21 Ocak’ta başlayan atama tercihleri 26 Ocak Çarşamba gününe kadar devam edecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yayınlanan atama takvimi…

1/4Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB atama takvimiyle tarih verdi

Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçlarına yönelik araştırmalar ocak ayının son günlerine doğru hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

2/4Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB atama takvimiyle tarih verdi

Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

3/4ATAMALAR NASIL YAPILACAK

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

4/4Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB atama takvimiyle tarih verdi

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

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