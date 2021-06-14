Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları tamamlandı: 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen sözlü sınavları tamamlandı. 13 Haziran'a kadar sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları ise 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların ardından MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları yayınlanacak. Peki, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bakanlığın açıkladığı sınav sonuç tarihi.
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları söz konusu sınavın ardından binlerce öğretmen adayının gündemine geldi. LGS nedeniyle sınav takviminde yapılan değişiklik sonrası sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihleri güncellendi ve mülakatlar 17 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Öğretmen adayları sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerini yapacak. Takvime göre sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 08 Temmuz tarihinde ilan edilecek.
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MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Güncellenen takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.
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KARANTİNADAKİ ADAYLARIN SINAV TARİHLERİ
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-25Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 28 Haziran-2 Temmuz arasında düzenlenecek.
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20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
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Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.