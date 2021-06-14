Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları tamamlandı: 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.