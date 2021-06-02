Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte takvim

06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusundaki tarihler güncellendi.