Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihlerinde alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 22 Haziran’da ilan edildi. Artık son hazırlıklarını yapan adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının tarihini araştırıyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatlar ne zaman başlıyor, atamalar ne zaman olacak?