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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:52,

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularının alınması ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığını 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama takviminde sözlü sınav yerlerinin açıklanacağı tarihten, atama sonuçlarının tarihine kadar birçok bilgi yer alıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran tarihlerinde alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 22 Haziran’da ilan edildi. Artık son hazırlıklarını yapan adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının tarihini araştırıyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatlar ne zaman başlıyor, atamalar ne zaman olacak?

2SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) NE ZAMAN
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

3SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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