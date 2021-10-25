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GeriGündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini MEB açıkladı! 15 bin sözleşmeli öğretmen sınav yeri e Devlet sorgulama ekranı 2021
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Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 20:02 | 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini MEB açıkladı! 15 bin sözleşmeli öğretmen sınav yeri e Devlet sorgulama ekranı 2021

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada 15 bin öğretmen ataması için başvuru yapan adayların mülakat yerlerinin açıklandığı bildirildi. 2021 eylül sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar sınav yerlerini T.C kimlik numarası il sorgulayabilecekler. Sözlü sınavlar ise 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. İşte, 2021 e devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı yerleri sorgulama ekranı ve sözlü sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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15 bin öğretmen ataması sözleşmeli öğretmen alımı sınav yerleri belli oldu. 27 Eylül-8 Ekim'de yapılan ön başvuruların ardından sözlü sınav merkezleri e-devlet’te erişime açıldı. MEB takvimine göre sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek, atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

2SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden 25 Ekim tarihinden itibaren öğrenebilecek.

Aşağıdaki linke tıklayarak sözleşmeli öğretmenlik mülakat yer ve tarihlerini öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

e Devlet “sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı” sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.

3MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

4SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK

SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

5. Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veyageçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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6. Adayların sözlü sınav merkezlerince alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallarauymaları gerekmektedir.

7. Adayların sözlü sınava: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar; her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç); banka/kredi kartı vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar; her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat; kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar; şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle girmeleri yasaktır.

8. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

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9. Karantina uygulamasında olması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, budurumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, karantina uygulaması sona erdikten sonra,Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde bulundukları ildeki il millî eğitimmüdürlüklerine başvuruda bulunarak sözlü sınava katılma isteğine ilişkin dilekçeverebileceklerdir. Bakanlıkça bu yöndeki başvurular incelenecek ve başvurusu uygun olan adaylar Ek-4 Takvim’de belirlenen süre içerisinde Bakanlıkça belirlenecekyöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır.

10. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

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