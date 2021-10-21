Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama takvimi
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için araştırmalar hızlanıyor. Öğretmen atamaları için başvurularını yapan adaylar heyecanla süreci takip ediliyorlar. 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alındı. Şimdi sıra mülakatlara geldi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi
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Öğretmen atama başvurularını tamamlayan adaylar süreci yakından takip ediyorlar. 15 bin öğretmen alımında sıra mülakat aşamasına geldi. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Öğretmen atama mülakat yerleri ekim ayında açıklanacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 25 Ekim tarihinde açıklanacak. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
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Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.