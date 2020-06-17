Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 12 Haziran'da sona eren sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları sonrası gözler mülakat yerlerine çevrildi. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, başvuru şartlarını taşıyanlar, temmuz ayında sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına katılacak. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. İşte, 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ve mülakat tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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1
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MEB tarafından atama takviminde yayınlanan bilgilere göre 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları 6-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 2.831 kontenjanla en fazla sınıf öğretmeni alımının yapılacağı sözleşmeli öğretmen alımlarında sözlü sınav sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. 22 Haziran'da ise sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav merkezleri ilan edilecek.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 Haziran ayı sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 22 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
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SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. İtirazların sonuçları ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
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60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI
MEB, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okulöncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak. Milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları da 15-19 Haziran'da alınacak.