Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama başvurusunda son gün!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI 15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.



Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.



Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.