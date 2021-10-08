Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen atama başvurusunda son gün!
15 bin öğretmen atama başvuruları için son gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 8 Ekim Cuma günü tamamlanacak. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile alınan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri MEB tarafından erişime açılacak. Atamalarda ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği olacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sorusu öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan ön başvurular bugün tamamlanacak. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edilecek.
2
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
3
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.
4
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.
Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.
5
Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.