Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? e Devlet mülakat yerleri sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için ön başvurusunu gerçekleştiren adaylar mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bugün açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerlerinin belli olması ardından mülakatlar, 6-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarıyla ilgili detaylar…
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Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Başvuru işlemini başarılı bir şekilde tamamlayan binlerce sözleşmeli öğretmen adayı, temmuz ayında gerçekleşecek sözlü sınav için bir yandan hazırlıklarını sürdürürken; bir yandan da mülakat yerlerinde son durumu araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir?
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini "http://www.meb.gov.tr/" adresinden veya e Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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e Devlet “sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav merkezlerinin ilanı” sayfasından Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adayların, sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerinin ilanı yapılmaktadır.
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6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak.
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek.
Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
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60 alanda öğretmen ataması
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.