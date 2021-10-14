Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 15 bin öğretmen alımında son durum
15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştı. Öte yandan öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Şimdi ise mülakatlar merak ediliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
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15 bin öğretmen ataması hakkındaki araştırmalar sürüyor. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen adayı, sözlü mülakatlar için heyecanla bekliyor. İşte, 15 bin öğretmen alımında son durum...