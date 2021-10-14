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GeriGündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 15 bin öğretmen alımında son durum
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Gündem
Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 13:14 | 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 15 bin öğretmen alımında son durum

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlanmıştı. Öte yandan öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Şimdi ise mülakatlar merak ediliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

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15 bin öğretmen ataması hakkındaki araştırmalar sürüyor. 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen adayı, sözlü mülakatlar için heyecanla bekliyor. İşte, 15 bin öğretmen alımında son durum...

2MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

3KARANTİNADAKİ ADAYLAR İÇİN SÜREÇ

KARANTİNADAKİ ADAYLAR İÇİN SÜREÇ

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

4ATAMA SONUÇLARI

ATAMA SONUÇLARI

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

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