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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet MEB.gov.tr - 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?

Güncelleme Tarihi:

#Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları#E Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik#Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 21:16

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı, mülakat sınavının sona ermesiyle öğretmen adaylarının yoğunlaştığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavları 7-16 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjanın belirlendiği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarında a 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranından e-Devlet şifre bilgileri ve T.C kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Gözler şimdi 'sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

1/7Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet MEB.gov.tr - 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023

2023 yılı 45 bin öğretmen atamasında sözlü sınav sonuçları için geri sayım başladı. 16 Nisan'da sona eren sınavlar sonrası sözleşmeli öğretmenlik e devlet mülakat sonuç ekranına gözler çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. MEB.gov.tr ekranından yapılan duyuru ile sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. MEB öğretmen ataması kılavuzundaki bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanacak.

2/7SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılı 45 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları 18 Nisan tarihinde e-Devlet Üzerinden Yayınlanacak. Öğretmen adaylarının sözlü sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılacak. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.

3/7SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumun elektronik ortamda tercih edebilecektir.

E DEVLET SÖZLÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/7TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5/7Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet MEB.gov.tr - 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, Bilişim Teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi Teknolojileri bölümü mezunları ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.

8. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

6/7ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Öğretmen atama sonuçları ise 8 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

7/745 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

45 BİN ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

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