Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? E devlet mülakat sonuç sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için araştırmalar erken saatlerden bu yana sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakat sonuçları bugün gün içerisinde kamuoyuna duyurulacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatına giren adaylar, mülakat sonuçlarını e devlet platformu üzerinden öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? E devlet mülakat sonuç sorgulama ekranı
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav sonuçlarına ilişkin açıklaması bekleniyor. 2021 takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün online platform üzerinden paylaşılacak.
17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen sözlü sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
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MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Mülakat sonuçları e- devlet sisteminde yer alan “Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Bu nedenle öğretmen adaylarının T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifresini sisteme girmesi gerekiyor.
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20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.